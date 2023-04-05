В конце недели АТБ устроит грандиозную распродажу: названа точная дата

Сеть супермаркетов АТБ регулярно устраивает различные скидки на разные категории товаров. Это может быть как продукция их собственного производства “Своя линия”, так и товары совершенно разных брендов. В эту субботу, 8 апреля в АТБ состоится последний день акции “Цветущая суббота”. На сайте компании уже об этом предупреждают украинцев и призывают ни в коем случае не пренебрегать скидками. Они будут безумные.

Под распродажу попадет более 700 разных товаров

«Дни невероятной субботы – 08.04! Не упустите скидки более чем на 700 товаров собственных марок. Наполняйте корзину и наслаждайтесь огромным выбором скидочных товаров! Скидки будут отображаться в день акции», – говорится в сообщении АТБ.

В компании обещают скидки до 30% и даже 50%. Но говорят, что в будущем клиентов сети ждет еще больше интересных и выгодных предложений. Сеть АТБ одна из тех, кто едва ли не чаще всего радует покупателей скидками и они здесь действительно реальны.

Как не наткнуться на фейковые скидки?

Чтобы купить какие-либо товары действительно выгодно, эксперты советуют обращать внимание на следующие нюансы:

Купите со скидкой только ту продукцию, о которой уверены, что она до акции стоила дороже. Часто случается, что продукт во время скидки стоит так же, как до нее, но почему-то на ценнике пишет распродажа. Тщательно проверяйте срок годности продукции. Акционные товары следует очень тщательно проверять на срок действия. Часто магазины распродают то, что скоро испортится. Особенно опасно покупать почти испорченную молочку или мясную продукцию. Кроме этого тщательно присматривайтесь, нет ли под ценником старого ценника. На такое тоже идут, чтобы скрыть реальный срок годности. Если речь об овощах, уже упакованных пленкой, хорошо присматривайтесь, не гнилые ли они и нет ли на них плесени. Таким магазины тоже грешат.

А в целом, в период скидок действительно можно классно закупиться.