Наприкінці тижня АТБ влаштує грандіозний розпродаж: названо точну дату

Мережа супермаркетів АТБ регулярно влаштовує різноманітні знижки на різні категорії товарів. Це може бути як продукція їхнього власного виробництва “Своя лінія”, так і товари абсолютно різних інших брендів. Цієї суботи, 8 квітня в АТБ відбудеться останній день акції “Квітуча субота”. На сайті компанії вже про це попереджають українців і закликають в жодному разі не нехтувати знижками. Вони будуть шалені.

Під розпродаж потрапить понад 700 різних товарів

«Дні неймовірної суботи – 08.04! Не пропустіть знижки більш ніж на 700 товарів власних марок. Наповнюйте кошик та насолоджуйтесь величезним вибором знижкових товарів! Знижки відображатимуться у день акції», — йдеться у повідомленні АТБ.

В компанії обіцяють знижки до 30%, і навіть 50%. Та кажуть не засмучуватись, адже мовляв в майбутньому на клієнтів мережі чекає ще більше цікавих та вигідних пропозицій. Мережа АТБ одна з тих хто чи не найчастіше тішить покупців знижками й вони тут дійсно реальні.

Як не натрапити на фейкові знижки?

Щоб купити будь-які товари дійсно вигідно, експерти радять звертати увагу на наступні нюанси:

Купуйте зі знижкою лише ту продукцію про яку впевнені, що вона до акції коштувала дорожче. Часто трапляється, що продукт під час знижки коштує так само, як і до неї, але чомусь на ціннику пише розпродаж. Ретельно перевіряйте термін придатності продукції. Акційні товари потрібно дуже ретельно перевіряти на термін дії. Часто магазини розпродують те, що вже скоро зіпсується. Особливо небезпечно купувати майже зіпсовану молочку чи м’ясну продукцію. Крім цього ретельно приглядайтесь, чи немає під цінником старого цінника. На таке теж йдуть, щоб приховати реальний термін придатності. Якщо мова про овочі, які вже запаковані плівкою, добре приглядайтесь, чи не гнилі вони і, чи немає на них цвілі. Таким магазини теж грішать.

А загалом, в період знижок дійсно можна класно закупитися.