Польща заставить українців заплатити податок за доходи в Україні

У європейських країнах немає спеціальних винятків для українців щодо податкового резидентства та сплати податків. Українці, які постійно проживають в європейських країнах, зобов’язані сплачувати податки, якщо вони визнані податковими резидентами в країні проживання.

Польща, наприклад, визначає податкове резидентство на основі двох основних критеріїв: наявність центру життєвих та економічних інтересів або перебування в країні більше 183 днів протягом податкового року. Якщо особа має податкове резидентство в Польщі, вона зобов’язана сплачувати податки з доходів, отриманих у всьому світі, в цій країні.

Польський уряд надає вичерпні рекомендації щодо оподаткування доходів українців, які проживають у Польщі, які можна підсумувати наступним чином.

Податкові наслідки для податкових резидентів Польщі

Для осіб, визнаних податковими резидентами Польщі, податки застосовуються наступним чином:

Заробітна плата від польських роботодавців оподатковується в Польщі за ставками, що залежать від рівня доходу. Базова ставка становить 12% для доходу до 120 000 злотих і 32% для сум, що перевищують 120 000 злотих. Заробітна плата, отримана в Україні, повинна бути задекларована в Польщі і оподатковується за тією ж системою, що й заробітна плата від польських роботодавців. ФОП прирівнюються до іноземних представництв і підлягають оподаткуванню за прогресивною ставкою – 12% або 32%, залежно від доходу. Кредит на податок, сплачений в Україні податковими резидентами Польщі, не надається.

Податкові наслідки для податкових резидентів України

Якщо особа визнана податковим резидентом України, вона сплачує податки лише з доходів, отриманих з Польщі.

Важливо зазначити, що самозайняті особи можуть зіткнутися з податковими ризиками в Польщі, оскільки країна, в якій вони здійснюють діяльність, зазвичай вважається країною їхнього проживання.