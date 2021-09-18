Посмотрите в платежку: украинцев без их ведома переводят к более дорогим поставщикам газа

Украинцев переводят на обеспечение поставщиков последней надежды (ППН), даже не спрашивая их согласия. В свою очередь ГК «Нафтогаз Украины», которая является таким резервным поставщиком для граждан, предлагает кубометр газа по цене аж в 12 грн. Тогда как большинство газопоставщиков Украины продает ресурс по тарифу 8 грн за «куб».





Как быть, если вас перевели на ППН?

Перевести гражданина на ППН могут в ситуации, когда его поставщик по тем или иным причинам не может больше выполнять обязанности перед клиентами. Также поставщик последней надежды может «подхватить» клиента, от которого отказалась его предыдущая газовая компания из-за угрозы задолженности.

Каковы условия для потребителей в ППН:

гарантированное газоснабжение на протяжение 60 суток;

ежемесячная смена тарифа;

сентябрьский тариф – 12 грн за 1 куб. м.

Что делать дальше, если вас уже перевели к ППН:

за отведенные 60 дней необходимо выбрать себе нового газопоставщика и заключить с ним договор;

если присоединиться к новому поставщику в указанный срок не получится, газоснабжение вполне могут отключить.

Что будет дальше со стоимостью газа?

Стоимость «голубого топлива», которая начала безумно расти еще весной, в сентябре достигла заоблачных высот. В частности, на европейском энергорынке за 1 тысячу куб. м газа правят цену аж в 1000 долларов. Рано или поздно коллапс на глобальном газовом рынке повлияет и на Украину. Так когда же нам ждать разительных перемен в платежках?

Как утверждает Михаил Гончар, занимающий должность руководителя Центра глобалистики «Стратегия XXI», пока о повышении цен на газ стоимости газа можно не волноваться. Эксперт считает, что на отопительный сезон 2021/22 годов украинцам вполне хватит старых запасов газа и ресурса внутренней добычи.

А вот в 2022/23 годах ситуация действительно может существенно ухудшиться. Причем вырастут не только суммы в платежках, но также стоимость продуктов питания и промышленных товаров, в которые производители будут закладывать свои расходы на энергоноситель.