Метеозалежним українцям приготуватися: на Сонці зафіксували суперпотужний спалах

На Сонці зафіксували спалах найвищого класу Х. 25 травня о 04:52 за київським часом в рентгенівському діапазоні в групі плям 4098 (S05W22) зареєстровано спалах X1.1 тривалістю 17 хвилин.

Сонячні спалахи поділяються на п’ять класів: А, В, С, М і Х. Де А — найслабший, а Х — найпотужніший, який може викликати сильні геомагнітні бурі.

Особливий вплив це явище має на людей, які мають судинні захворювання. Ті, хто страждає на метеочутливість, можуть відчувати коливання сонячної активності і хворіти після перенесеного інсульту, інфаркту та судинних проблем.

У ці дні замість самолікування необхідно звернутися до лікаря за призначенням ліків у повному обсязі, якщо виникають проблеми зі здоров’ям. Зокрема, головний біль, різкі скачки артеріального тиску, прискорений пульс, запаморочення і втрата свідомості. Крім цього, слід налагодити раціон і харчуватися легкою і здоровою їжею.