Стало відомо, ціни на які популярні продукти зростуть вже цього місяця

За 2021 рік ціни на продукти харчування в України зросли на 11 %. І справа тут не лише у коронавірусі та періодичних локдаунах. Головним чинником, що тягне вгору ціни на їжу, є енергетична криза. Природний газ та електроенергія досягли рекордних цінових показників за останні роки, а без них неможливо ані спекти хліб, ані виростити тепличні помідори.





Чому ростуть ціни на продукти?

Залежність вартості харчових продуктів від цін на енергоносії є беззаперечною. Взяти хоча б випічку: газ необхідний як для самого процесу випікання, так і для просушки зерна, з якого виготовляють борошно. Тож кількаразове здорожчання газу призвело до того, що за останній рік ціна хліба збільшилася на 18%, а тортів – взагалі на 80%.

Важливу роль енергоресурси відіграють й у процесі виготовлення кормів для свійських тварин. Зменшення поголів’я великої рогатої худоби, свиней та птиці, власне й стало наслідком нестачі кормів. Відповідно підвищилася й вартість м’яса. Наприклад свинина за останній рік додала в ціні 4%, курятина здорожчала на 6%, а яловичина – аж на 12%. Виросли в ціні й такі продукти тваринного походження, як молоко і яйця – на 1% та 8% відповідно.

Здорожчання овочів можна наразі списати на сезонність. Та тепличні огірки й помідори, які будемо купувати взимку, також міститимуть у своїй ціні енергетичний фактор. Адже щоб обігріти теплиці потрібно чимало електрики й газу.

Що здорожчає у листопаді?

У поточному місяці експерти прогнозують чергове підвищення цін на соняшникову олію. Нагадаємо, що максимальна вартість 1 літра цього популярного продукту зараз складає 80 грн, тобто на 70% більше, ніж торік. Тим не менше в листопаді він додасть у ціні ще від 2 до 3%.

Ризикнуть своїм гаманцем любителі солоденького. Цукор, який з 2020 року здорожчав ледь не вдвічі, може перейти межу у 26 грн.

Овочі з борщового набору зберігатимуть цінову стабільність: картопля та буряк – до 13 грн, капуста – не більше 8 грн, а цибуля – по 10-11 грн за кілограм.

Деякі продукти помітно здешевіють. Зокрема яблука вже втратили в ціні близько 12%, й вартують зараз у середньому 9,5 грн за кілограм.

В цілому ж зниження цін на продукти українцям найближчим часом «не світить». Адже вже за півтора місяця нас чекають Новорічні свята.