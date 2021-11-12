Стало известно, где в нашей стране можно воспользоваться сетями 5G

В нашей стране была запущена сеть 5G — правда, пока что только на территории одного технопарка. Отметим, что эта сеть в десять раз быстрее, чем сеть четвертого поколения, которой украинцы пользуются уже сейчас, и позволяет заложить основы для максимальной диджитализации предприятий.





Инновационная площадка для всех

Недавно на территории UNIT.City была открыта 5G Lab — первая на территории нашей страны технологическая площадка, на которой демонстрируется работа сетей пятого поколения. Посетителям здесь предложат протестировать разные инновационные решения, устройства и услуги, которые уже предоставляются в странах, где были введены сети пятого поколения, а также расскажут об успешных случаях их внедрения.

Преимущества пользования технологий пятого поколения также предоставят GlobalLogic и Sensorama. Первая предоставила свои наработки в сетей между вещами, включая автомобили, дроны, промышенные станки. Сеть пятого поколения позволяет подключать к таким сетям намного больше подобных абонентов, чем раньше. Также подобные технологии позволят бороться с авариями на дорогах и другими возможными проблемами, а также усовершенствовать управление машинами на основе искусственного интеллекта.

Компания Sensorama продемонстрировала новую разработку, которая получила название Remote XR. Она обрабатывает графику на виртуальных серверах, после чего передает ее на устройства пользователей виртуальной реальности в реальном времени, позволяя создать практически полноценную виртуальную реальность.

Помимо вышеназванных разработок, на территории лаборатории можно изучить информацию о характеристиках, сферах и преимуществах использования сетей пятого поколения, изучить эволюцию информационных технологий во всем мире.

Лаборатория доступна для посещения по предварительной записи всем желающим, работает она со вторника по субботу с одиннадцати утра до семи вечера. В лаборатории будет находиться администратор, который будет предоставлять информацию о технологической площадке, а также об условиях работы на ней.