Київстар зробив свій дешевий тариф доступним у більшості областей

Один із найдешевших тарифних планів мобільного оператора «Київстар» – «Smart Регіон» – став доступним у більшій, ніж раніше, кількості областей нашої країни. При цьому вже п’ятнадцятого числа підключення нових абонентів на цей тарифний план буде повністю припинено.





Умови тарифного плану

У тарифному плані «Smart Регіон» абонентам пропонувалося отримати лише за сто гривень на місяць колосальний пакет послуг. Ось що можна було отримати в ньому цілий місяць за суто символічні гроші:

Повністю безлімітні дзвінки у мережі Київстар

Триста хвилин для дзвінків на інші напрямки по Україні та для міжнародних дзвінків

Тридцять гігабайт мобільного інтернету

Можливість без додаткової плати користуватися сервісами «Київстар ТБ» із пакетом «Легкий», Star Guard Lite та Mobile ID.

Якщо ви вичерпаєте тарифний пакет інтернету, то отримуватимете пакети послуг по сто мегабайт за десять гривень.

Раніше сфера дії тарифного плану поширювалася лише на деякі регіони нашої країни. Тепер її було значно розширено. Повний список областей та районів України, на які було розширено дію тарифного плану, можна переглянути на офіційному сайті мобільного оператора.

Слід зазначити, що для всіх, хто хоче підключити тарифний план, часу залишилося вже не так багато. Вже чотирнадцятого листопада підключення до нього буде припинено. Незважаючи на те, що старі абоненти, які підключили його до чотирнадцятого числа, зможуть, як і раніше, користуватися тарифом Smart Регіон, новим абонентам пропонуватимуть новий тарифний план – “ВАШ Регіон”.

Також, як ми писали раніше, для контрактних абонентів на старих тарифних планах продовжуватимуть діяти така акція, як «Все просто 10 місяців». Нагадаємо, що вона дозволяє отримати знижку в розмірі тридцяти трьох відсотків на придбання смартфонів у роздрібній мережі магазинів мобільного оператора «Київстар». Щодо абонентів з новими тарифними планами, то для них дана послуга не діятиме.