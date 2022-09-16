Россия затеяла месть за поражение под Харьковом: астролог назвал города в опасности

Россия после разгромного поражения своей армии под Харьковом станет мстить украинцам. Ракетные обстрелы не прекратятся, а возможно, даже участятся. Под наибольшей угрозой окажутся три украинских города, причем больше всего достанется именно многострадальному Харькову.





Об этом рассказала астролог Ангелина Вакулина. Она отметила, что по количеству обстрелов и масштабам их последствий Харьков будет еще долго оставаться не на первом месте. В ближайшие месяцы ситуация там существенно не изменится.

оккупанты будут целесообразно готовить по объектам критической инфраструктуры города. Их цель – саботировать отопительный сезон и оставить украинцев без базовых коммунальных услуг накануне зимы. Также пострадать могут крупные предприятия, которые до войны приносили Харькову значительную прибыль.

В своем прогнозе Вакулина назвала еще два города, которые могут пострадать от мести россиян. Эти города – Кривой Рог и Днепр. Вероятность «прилетов» там будет очень высока, астролог посоветовала местному населению не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

Не очень подходящий прогноз и для Полтавы. Там осенью тоже будет неспокойно. Сирены будут раздаваться часто, но благодаря успешной работе ПВО городу удастся сохранить ключевые объекты инфраструктуры целыми и невредимыми.

А вот за Энергодар украинцам волноваться не стоит. Россияне и дальше будут угрожать властям Украины взрывами на ЗАЭС. Однако воплотить свои угрозы в жизнь к счастью так и не решатся. Так что в ближайшие несколько месяцев в Энергодаре и соседних городках Запорожской области будет относительно спокойно.

О ситуации на фронте астролог рассказала лишь о том, что ожидается обострение и активизация ВСУ сразу на нескольких направлениях. Успех наших воинов в Харьковской области станет лишь началом победной серии наступательных операций, которая завершится возвращением всех украинских территорий и полным разгромом войск россии.