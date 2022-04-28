Українців налякали дуже малими зарплатами вже в найближчі місяці

Війна в Україні, окрім руйнування інфраструктури та тисяч смертей, може призвести до значного падіння доходів громадян. Вже зараз понад 60% українців не працюють, ще близько 5 мільйонів виїхали за кордон, а ВВП країни зменшується із кожним днем. Тож цілком можливо, що середні зарплатня в Україні незабаром впаде до 150 дол на місяць.





Про ймовірність такого різкого зниження зарплат в Україні розповів власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа під час свого інтерв’ю для «Forbes Україна». Він зазначив, що з кожним місяцем війни безробітних українців, змушених жити на невеличку державну допомогу, стає все більше. Тож існує чималий ризик повернення у бідні 90-ті із середньою зарплатнею 4,5 тис. грн. Причому такий дохід буде вважатися цілком нормальним.

Варто зазначити, що станом на січень 2022-го року середня заробітна плата у Києві становила 21,3 тис. грн (705 дол), а у Львові – 12,9 тис. грн (427 дол). Та й навіть мінімальна зарплата в Україні зараз складає понад 200 дол.

Також Мазепа зазначив, що війна може призвести до втрати майже 50% ВВП країни. Лише за один день бойових дій Україна недотримує близько 300 млн. дол внутрішнього валового продукту. І це ще не враховуючи знищених будинків, підприємств та комунікацій.

Одним зі способів уникнути різкого зниження доходів українців експерт вважає максимальне спрощення міжнародної торгівлі. Зокрема йдеться про відміну мита, різноманітних квот на інших правил. Таким чином Україна стане більш привабливою з точки зору нерезидентів для ведення бізнесу.

Експерт підкреслив, що лише самі українці відповідальні за те, як буде розвиватися країна після перемоги. Він впевнений, не варто чекати багатомільярдного фінансування від міжнародних партнерів,а розраховувати у справі відновлення країни на власні сили.