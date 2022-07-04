Названо два українських міста, які будуть атаковані найближчим часом

Росія перемістить головний акцент у своїй війні в Україні на спробу захопити всю Донецьку область після захоплення Луганщини, заявив у понеділок губернатор Луганської області.





Губернатор Сергій Гайдай в інтерв’ю Reuters повідомив, що він очікує, що місто Слов’янськ і місто Бахмут, зокрема, зазнають серйозної атаки, оскільки Росія намагається взяти під повний контроль Донбас.

Росія заявляє, що встановила повний контроль над Луганською областю після того, як українські війська відступили від розбомбленого міста Лисичанськ, хоча Гайдай сказав, що бої тривають у двох невеликих селах.

“Втрата Луганської області дуже болюча, тому що це територія України. Для мене особисто це особливе. Це Батьківщина, де я народився, і я очолюю область”, – сказав Гайдай.

“З точки зору військових – погано залишати позиції, але нічого критичного немає. Треба виграти війну, а не битву за Лисичанськ”, – сказав він. «Це дуже боляче, але це не програш війни».

За його словами, відхід із Лисичанська був «централізованим» і організованим, необхідним для збереження життя українських військових, яким загрожувало оточення.

“Вони (російські війська) не будуть перекидати 100% своїх військ на інший фронт, тому що їм потрібно тримати рубіж. Якщо вони залишать свої позиції, то наші можуть провести контрнаступ”, – сказав Гайдай.

«Все ж таки для них ціль №1 – це Донецька область. Під удар потраплять Слов’янськ і Бахмут – Бахмут вже почали дуже сильно обстрілювати».