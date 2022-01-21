Большой iPhone XS MAX и его главные плюсы

Все линейки iPhone от Apple неизменно находят своих поклонников. Ежегодно обновляя ассортимент, производитель демонстрирует новые технологии и усовершенствования. Но многие поклонники марки предпочитают не самые последние девайсы. К примеру, стильный айфон хs max утвердился на рынке и стал одним из самых востребованных «эпплов». Рассмотрим его ключевые преимущества, чтобы определить причину успеха гаджета на рынке.





Дизайн и экран

Лаконичный и солидный iPhone XS MAX радует пользователей внушительными размерами. Его вес составляет 208 граммов, а габариты — 157×77×7,7 мм. Металлическая боковая рамка, два прочных стекла для тотальной защиты спереди и сзади, удобное расположение разъемов — эти данные еще раз подтверждают, что разработчики всегда продумывают каждую деталь перед выпуском устройства на мировой рынок.

В большом айфоне присутствует влагозащита по стандарту IP 68, поэтому ему не грозит поломка при попадании в воду на полчаса. Еще одна особенность — рамка вокруг экрана и «монобровь» не больше, чем у классического XS. Это означает, что производитель увеличил размеры за счет полезной площади дисплея. Размеры боковых кнопок у «большого» и «маленького» девайсов тоже одинаковы. Это логичное решение с эстетической точки зрения. У дисплея iPhone XS MAX свои особенности и характеристики:

размеры — 6,5 дюймов по диагонали;

выполнен по технологии OLED;

плотность точек — 458 ppi;

разрешение — 2688х1242 пикселей;

обладает антибликовыми свойствами, устойчив к появлению царапин.

При выборе цвета ориентируйтесь на драгоценные золотые и серебряные, классические серые оттенки.

Производительность и автономность

Модель работает на базе шестиядерного чипа Apple A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, а встроенной — от 64 до 512 ГБ. Дополнительный карты памяти айфон не поддерживает.

В ответе за продолжительность автономной работы емкий аккумулятор, который держит заряд до двух суток при повседневном использовании. В режиме просмотра видео его хватает на 10,5 часов. При желании насладиться трехмерными играми вы можете рассчитывать на четыре часа работы.

О фотосъемке

Внушительный iPhone XS MAX оснащен 12-мегапиксельной камерой с двумя объективами и «фронталкой» на 7 МП. Можно делать качественные снимки и снимать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

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