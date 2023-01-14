В Україні деяким пільговикам не продовжили соціальні виплати: кому доведеться заново подавати документи

Більшості українців, що належать до пільгових категорій, з 1 січня 2023 року автоматично продовжили строк виплати соціальної допомоги. Проте деяким громадянам пощастило менше. Щоб отримувати виплати від держави і в 2023 році їм потрібно знову подавати документи в органи соціального захисту. Зокрема повторно оформляти матеріальну допомогу доведеться малозабезпеченим родинам та самотнім матерям.

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, яким категоріям пільговиків продовжили виплати автоматично. Серед них:

діти з тяжкими захворюваннями;

діти, над якими встановлена опіка;

діти, батьки яких відмовляються сплачувати аліменти;

діти з інвалідністю та особи, що мають інвалідність з дитинства;

особи, що доглядають за людьми з інвалідністю I та II груп, отриманою в результаті психічного розладу;

особи, що не мають достатньо стажу для оформлення пенсії;

особи з інвалідністю.

Як зазначила міністерка соцполітики Оксана Жолнович, автоматичне продовження виплат для цих категорій осіб позбавить їх зайвих турбот та втомливих бюрократичних процедур. Перелічені категорії пільговиків Мінсоц вважає найбільш вразливими та потребуючими допомоги. Тож у відомстві вирішили подбати про те, щоб виплати їм не припиняли ані на день.

Проте низці українців, що у 2022 році регулярно отримували соцвиплати, на 2023 рік їх так і не продовжили. Таким громадянам доведеться особисто звернутися до служб соціального захисту та повторно оформити матеріальну допомогу. Йдеться про:

малозабезпечені родини;

матерів-одиначок;

багатодітні родини з низьким доходом.

Також заново оформляти доведеться довідки на безкоштовне харчування у школах і садочках для дітей з малозабезпечених сімей.

Варто зазначити, що для деяких багатодітних та малозабезпечених родин, а також матерів-одиначок зробили вийняток і продовжили їм виплати. Мова йде про мешканців тимчасово окупованих населених пунктів, а також територій, на яких зараз ведуться активні бойові дії. Адже таким особам буде непросто з’явитися в органи соцзахисту, щоб поновити свої права на виплати.