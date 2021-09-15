Обміняти неможливо: в обмінниках відмовляються приймати деякі долари

Останнім часом в Україні обміняти долари та євро стає все складніше. В пунктах обміну у вас можуть не прийняти пошкоджену купюру, або грошовий знак підозрілого походження. Жорсткішими стали і правила банківських установ, які все частіше вимагають у клієнтів, що прийшли обміняти гроші, паспорт чи інше посвідчення особи.





З актуальними правилами, що стосуються обміну валют, громадяни наразі можуть ознайомитися на офіційному сайті Національного банку України.

Одним із найважливіших правил є наявність у всіх пунктів обміну валют ліцензії визначеного зразка. У такому обміннику точно не «підсунуть» фальшивку. Та навіть якщо вас спробують обдурити, притягнути винних до відповідальності буде набагато простіше, ніж у випадку із нелегальними пунктами обміну валют. Список усіх ліцензованих обмінників України також можна знайти на сайті НБУ.

Позатим у Нацбанку дали відповіді на найпоширеніші питання громадян стосовно обміну валют.

Потрібно обміняти застарілу чи пошкоджену банкноту?

Заміну іноземних грошових знаків із пошкодженнями чи купюр сумнівного походження можуть здійснити у будь-якому українському банку. Таку банкноту обміняють на національну валюту, або ж на новий грошовий знак, аналогічний отриманому. Все залежить від бажання клієнта.

Чи може банк вимагати у клієнта його паспорт?

Нацбанк не вимагає від фінансових установ України дотримуватися такого правила при здійсненні операції обміну валют. Однак кожен банк може на свій розсуд визначати систему моніторингу для такої процедури.

Регулятор також закликав українців ні в якому разі не купувати валюту у неліцензованих пунктах обміну. Такі установи провадять незаконну діяльність, тож мати з ними справу вкрай небезпечно. Те саме стосується й вуличних валютних спекулянтів, які часто обдурюють своїх клієнтів та міняють справжні купюри на майстерно виготовлені підробки.