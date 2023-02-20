Весна откроет дверь в новую жизнь: астрологи рассказали, как справиться с наступающими переменами

Астрологический новый год, который начнется в марте с вхождения Солнца в созвездие Овна, принесет почти всем знакам кардинальные перемены. У некоторых представителей зодиака жизнь фактически перевернется «с ног на голову». Чтобы подстроиться под новые обстоятельства, им придется приложить усилия, проявить всю свою смелость и решительность. Астрологи рассказали, как пережить этот трудный период представителям каждого из зодиакальных знаков.

Овен

Уроженцам знака советуют заняться духовными практиками. Овнам следует задуматься, какой аспект своей личности они хотят развить и сконцентрироваться на нем. Сейчас это то, что нужно.

Телец

Тельцам в марте захочется избавиться от всего лишнего и очистить свое сознание. Лучший способ сделать это – убрать дома, выбрасывая ненужные вещи. Так же можно поступить и со знакомыми, которые уже давно приносят в жизнь Тельцов только негативные эмоции.

Близнецы

Близнецам лучше сконцентрироваться на своей профессиональной деятельности. В частности, понаблюдать за людьми, которые хорошо делают свою работу, и взять их за образец.

Рак

Страх перед неизвестным парализует. Так что на пороге нового жизненного этапа Ракам советуют подготовить себя ко всем возможным поворотам судьбы. Только тогда можно начинать действовать.

Лев

Львы не ценят собственный опыт и умения, а потому опасаются будущих перемен. Однако им следует понять, что они уже давно готовы к новым свершениям и решительно встретиться со своими страхами.

Дева

Выбрать пример для подражания, своего рода ментора, очень непросто. Девам придется определиться в каком направлении они хотят двигаться дальше и найти человека, который поможет им не ошибиться на этом пути.

Весы

В марте Весам придется заняться собственными проблемами, в частности, поработать над неуверенностью и чувствительностью к критике. Здесь лучше всего поможет опытный психолог, который раз и навсегда освободит представителей знака от необходимости мириться с собственными слабостями.

Скорпион

Уделять внимание своему хобби нужно всегда. Но в марте для Скорпионов это станет просто необходимостью. Таким образом, они смогут отвлечься от текущих дел и даже найти решение для некоторых своих проблем.

Стрелец

«Хватит искать смысл жизни!», – говорят астрологи Стрельцам. Ведь все гораздо проще, чем кажется. Представителям знака пора прекратить анализировать свое прошлое и будущее. А вместо этого заняться тем, к чему лежит душа, без ожиданий и конкретных планов.

Козерог

Последние несколько месяцев были перенасыщены событиями. Козерогам пора остановиться и побыть наедине с собой. Им советуют обустроить дом, заняться отношениями с семьей, а перипетии профессиональной жизни оставить на потом.

Водолей

Искренность – это та же черта, над которой Водолеям нужно поработать. Делать добрые дела по зову сердца и открывать свою душу другим людям совсем непросто. Но это именно то, что может вытащить уроженцев знака из круговорота событий, который порой доводит их до безумия.

Рыбы

Избавиться от всего лишнего, выбросить старые вещи, попрощаться с токсичными людьми – вот главные задачи для Рыб на март. Как только они начнут выполнять эти на первый взгляд несложные задачи, сразу почувствуют облегчение. У Рыб появится энергия для новых свершений, а жизнь наполнится радостью и положительными эмоциями.