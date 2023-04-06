Космічний корабель SpaceX Starship може вийти на орбіту вже 10 квітня

У документі, оприлюдненому на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA), 10 квітня 2023 зазначена як дата першого орбітального польоту SpaceX Starship. Резервні дати, у разі негоди чи виявлення неполадок, призначено на 11-12 квітня.

SpaceX Starship все ще не отримав потрібних ліцензій FAA, без яких запуск просто неможливий. Однак, за даними джерел інформаційного агентства Reuters, не виключено, що ліцензію буде видано найближчими днями, якраз напередодні польотів.

Ще одним фактором, який може вплинути на перший запуск грандіозного проекту Ілона Маска, можуть стати суперечки з екологами. Існує висока можливість подання цивільного позову з екологічних проблем відразу після видачі ліцензії на запуск. У такому разі суд матиме повноваження накласти тимчасову заборону на льотні випробування до вирішення цього позову.

Суперечка між екологами та SpaceX триває вже кілька років. Справа в тому, що поблизу космодрому Бока-Чика (Техас) розташовані заповідник дикої природи і державний парк, обидва з яких, на думку екологів, мають крихкі екосистеми, які можуть зруйнуватися через діяльність космодрому. Минулого року FAA опублікувала власну екологічну оцінку Starbase та програми випробувань Starship, встановивши, що плани SpaceX не призведуть до значного впливу на навколишнє середовище, але Федеральне управління вимагає від компанії ввести низку заходів щодо пом’якшення наслідків запусків.

Слідкуватимемо за подальшим розвитком ситуації. Нагадаємо, що перший орбітальний політ корабля Starship та ракети-носія SuperHeavy Booster 7 включає один неповний виток навколо Землі із приводненням Starship у Тихому океані недалеко від острова Гаваї. SuperHeavy Booster 7 повинна наводитися в Мексиканській затоці приблизно в 30 км від місця запуску.