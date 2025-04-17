Учені знайшли причину погіршення самопочуття пацієнтів після МРТ

Дослідники з Нью-Мексико припустили, що причиною несприятливих реакцій у деяких пацієнтів після ін’єкцій контрастної речовини для процедури МРТ може бути щавлева кислота. Ця кислота присутня в багатьох продуктах харчування, таких як солодка картопля, шпинат, шоколад і мигдаль, а також у деяких добавках вітаміну С. Вчені виявили зв’язок між щавлевою кислотою і токсичним утворенням гадолінію – важкого металу, що використовується в контрастних барвниках МРТ.

Хоча побічні реакції на контрастні речовини трапляються рідко (менше ніж 2,4% випадків), вони можуть бути серйозними, включно з набряком, свербінням, головним болем, зниженням рівня цукру в крові та судомами. У рідкісних випадках накопичення наночастинок гадолінію в організмі може призвести до системного фіброзу – захворювання, що вражає внутрішні органи. Під час дослідження було виявлено, що молекули щавлевої кислоти здатні зв’язуватися з іонами гадолінію, вимиваючи їх із контрастної речовини. Це може призвести до проникнення гадолінію в клітини й органи, викликаючи небажані ефекти.

Незважаючи на те, що необхідні подальші дослідження для підтвердження цієї гіпотези, дане відкриття має важливе значення для розроблення рекомендацій щодо запобігання побічним реакціям у пацієнтів, які проходять МРТ з контрастом. Вчені рекомендують утриматися від прийому вітамінів С перед проведенням МРТ з використанням контрастних речовин. Також перед проведенням МРТ вкрай важливо дотримуватися всіх запобіжних заходів, оскільки сильне магнітне поле апарату може становити серйозну небезпеку для пацієнтів з металевими імплантами або кардіостимуляторами.