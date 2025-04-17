Додаткові канікули в честь Великодня: названо міста, де запровадили таку ініціативу

Від сьогодні, 18 квітня й по 21 квітня включно в більшості навчальних закладах Рівного будуть так звані Великодні канікули. Таку ініціативу подала Рада директорів закладів загальної середньої освіти міста порадившись з батьками. Опитування проводились в школах та гімназіях за кілька днів до цього. Відповідно рішення підтримала міська Рада. Тобто це не рішення кожної школи окремо, а загальноміське рішення, яке стосується всіх навчальних закладів міста.

«Рівненські школярі підуть на додаткові канікули. Рада директорів закладів загальної середньої освіти ініціювала вивчення думки батьків щодо організації освітнього процесу 18 та 21 квітня. За результатами опитування в гімназіях та ліцеях напередодні Великодня будуть додаткові великодні канікули. Вони триватимуть з 18 по 21 квітня», – зазначено на офіційній сторінці Рівненської міської ради.

Щодо інших міст та шкіл, то схожих масових ініціатив не поступало. Багато шкіл сьогодні, 18 квітня запровадили скорочені уроки. Подекуди діти отримали вихідний. Так само буде й у понеділок (21 квітня). Школи мають право самостійно формувати свій навчальний графік, тому відпочиватимуть можливо не лише школярі Рівного.

Скільки триватиме цей навчальний рік?

Ще одна новина, яка трохи збентежила українців, що, мовляв, навчальний рік 2024-2025 триватиме до 30 червня. Таке оголошення й справді лунало багато разів в мережі, й безліч шкіл у різних містах України заявили, що планують навчатися до 1 липня. Однак це знову ж рішення, яке приймається на рівні шкільного закладу. Тобто, немає рекомендації, чи тим паче наказу від Міністерства освіти та науки України, про те, що учні мають навчатися весь червень. Кожна школа самостійно вирішить коли розпочати літні канікули й більшість вже заявили, що школярі в червні відпочиватимуть.