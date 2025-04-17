Дополнительные каникулы в честь Пасхи: названы города, где ввели такую ​​инициативу

С сегодняшнего дня, 18 апреля и по 21 апреля включительно в большинстве учебных заведений Ровно будут так называемые Пасхальные каникулы. Такую инициативу подал Совет директоров заведений общего среднего образования города, посоветовавшись с родителями. Опрос проводился в школах и гимназиях за несколько дней до этого. Соответственно, решение поддержал городской Совет. То есть, это не решение каждой школы отдельно, а общегородское решение, которое касается всех учебных заведений города.

“Ровенские школьники пойдут на дополнительные каникулы. Совет директоров учреждений общего среднего образования инициировал изучение мнения родителей по организации образовательного процесса 18 и 21 апреля. По результатам опроса в гимназиях и лицеях в канун Пасхи будут дополнительные пасхальные каникулы. Они продлятся с 18 по 21 апреля», — отмечается на официальной странице Ровенского городского совета.

Что касается других городов и школ, то подобных массовых инициатив не поступало. Многие школы сегодня, 18 апреля ввели сокращенные уроки. Кое-где дети получили выходной. Так же будет и в понедельник (21 апреля). Школы имеют право самостоятельно формировать свой учебный график, поэтому отдыхать возможно будут не только школьники Ровно.

Сколько будет продолжаться этот учебный год?

Еще одна новость, которая немного смутила украинцев, мол, учебный год 2024-2025 продлится до 30 июня. Такое объявление действительно звучало много раз в сети, и множество школ в разных городах Украины заявили, что планируют учиться до 1 июля. Однако это опять же решение, принимаемое на уровне школьного заведения. То есть нет рекомендации, тем более приказа от Министерства образования и науки Украины о том, что ученики должны учиться весь июнь. Каждая школа самостоятельно решит, когда начать летние каникулы и большинство уже заявили, что школьники в июне будут отдыхать.