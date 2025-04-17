Психолог розповів, яка різниця у віці є ідеальною для щасливого шлюбу

Чи є шанс на міцні та щасливі стосунки, якщо ваш партнер значно молодший або старший за вас? Психолог поділився своєю думкою щодо цього питання, назвавши ідеальну різницю у віці для створення міцної родини. На думку експерта, оптимальний віковий проміжок між партнерами становить п’ять-шість років.

5-6 років – золота середина: чому психолог вважає цю різницю ідеальною

Саме така різниця у віці, на думку психолога, сприяє встановленню природного лідерства в парі, що допомагає зменшити кількість конфліктів та непорозумінь. Крім того, пари з такою віковою різницею, як правило, мають схожі інтереси, потреби та життєві орієнтири. Це значно полегшує побудову гармонійних та довготривалих стосунків, оскільки партнерам легше знаходити спільну мову та розуміти один одного.

Що каже психолог про велику різницю у віці та стосунки ровесників

Психолог також прокоментував стосунки з більшою різницею у віці. Пари, де різниця сягає 10-15 років, не є рідкістю, проте в таких союзах можуть виникати певні труднощі через різні пріоритети та бажання партнерів. Особливо це може проявлятися у випадку, коли жінка значно старша за чоловіка. Хоча такі стосунки трапляються, практика показує, що молоді чоловіки, які обирають собі зрілих жінок, часто підтримують ці відносини до певного віку (зазвичай до 25-30 років), після чого їхні шляхи розходяться, і чоловіки починають шукати собі молодших партнерок.

Що стосується різниці у віці понад 20 років, то, на думку психолога, такі союзи найчастіше виникають з меркантильних міркувань, особливо якщо старшим є чоловік. Звісно, існують і винятки, засновані на щирих почуттях, але вони трапляються рідше. Якщо ж старшою є жінка, існує велика ймовірність того, що молодший чоловік покине її, як тільки вона перестане бути для нього “цікавою”.

Стосовно стосунків між ровесниками, психолог зазначив, що хоча на перший погляд здається, що спільний життєвий досвід та схожі погляди мали б сприяти гармонії, часто саме серед таких пар спостерігається боротьба за владу, що призводить до збільшення кількості конфліктів та роздратування. Крім того, менший життєвий досвід у ровесників також може впливати на їхню здатність знаходити компроміси та вирішувати сімейні питання.