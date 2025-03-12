В Украине будут наказывать за несвоевременную замену шин: почему не стоит откладывать переход на летнюю резину

Резкое потепление заставило украинских водителей задуматься о смене зимней резины на летнюю. Это вполне привычный ритуал для всех автовладельцев, которые не ездят на всесезонной резине. Ведь летом на колесах с глубоким протектором ездить как минимум неудобно, к тому же за это можно получить немаленький штраф.

Когда согласно ПДД нужно переобуваться на летнюю резину?

В пункте 7 Правил дорожного движения Украины отечественным водителям рекомендуют ездить на зимней резине в период с 1 ноября по 31 марта. То есть уже с начала апреля украинцы могут смело бронировать себе визит в шиномонтаж.

Однако напомним, что это всего лишь рекомендация. Так что если погодные условия или другие обстоятельства не позволяют водителю с 1 апреля перейти на летние колеса, ему за это не грозят никакие санкции.

Почему не стоит ездить на зимней резине в теплую погоду?

Даже несмотря на отсутствие наказания, автоэксперты отмечают, что зимние шины не стоит использовать в теплый сезон. Когда среднесуточная температура превышает +7 градусов, ездить на них крайне неудобно и даже опасно. В использовании зимних шин в теплую погоду есть множество существенных минусов, а именно:

быстрое изнашивание протектора;

долгий тормозной путь;

плохая маневренность и устойчивость автомобиля;

значительное потребление топлива или заряда батареи.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не откладывать переобувку, так как это существенно влияет на безопасность езды и экономичность автомобиля.

За какую резину украинцам может грозить штраф?

Хотя за несвоевременный переход на летние колеса в Украине в настоящее время не существует никакого наказания, оштрафовать могут за шины с «неправильным» протектором. Летние колеса, согласно пункту 31.4.5 ПДД Украины, должны соответствовать определенным параметрам. В частности, остаточная глубина их протектора должна составлять:

1,6 мм – для легковых автомобилей;

2,0 мм – для грузовых машин и автобусов.

Если шины износились и протектор не соответствует указанным нормам, водителю может грозить штраф в размере от 20 до 40 неоподаткованных минимумов. То есть за езду на «лысой» резине придется заплатить от 340 до 680 грн. А за повторное нарушение водителя могут даже лишить прав на срок до шести месяцев.