В 2022 доходи українців будуть порівнювати з витратами: за різницю стягнуть податок

З 2022 року всі українці опиняться під пильним оком податкової. Жодна дорога покупка не залишиться непоміченою. Витрати та офіційні доходи громадян порівнюватимуть, і якщо знайдуть суттєві відмінності – змусять сплатити з них податок. Нові правила наразі активно обговорюють Мінфін та Державна податкова служба, плануючи впровадити їх як «фінальний акорд» податкової амністії.





Перевірки витрат і доходів громадян можна також назвати непрямим методом податкового контролю, або фінансовим моніторингом. З його допомогою Міністерство фінансів збирається наскільки це можливо вивести економіку країни з тіні.

Першим кроком до детінізації стала власне податкова амністія, що розпочалася 1 вересня поточного року та триватиме рівно рік. За цей час громадяни що мають приховані від держави доходи чи заощадження мають можливість зголосити їх єдиною декларацією, заплативши невеликий податок – від 2,5 до 9%.

Власне впровадження жорсткого контролю витрат має на меті підштовхнути осіб, що ухилялися від сплати податків, врешті розкрити свої справжні прибутки. Адже якщо вони цього не зроблять, то просто не зможуть вільно витрачати свої гроші.

Спійманий на дорогій покупці громадянин, що має невеликий офіційний дохід, змушений буде пояснювати звідки взяв гроші на придбання. Більше того, його змусять сплатити податок з різниці між офіційно заробленими та витраченими грошима. Податкова ставка у такому випадку буде дорівнювати 19,5%, тобто у кілька разів більше, ніж за умовами податкової амністії. Ті ж правила стосуватимуться банківських вкладів українців.

Обійти контроль податкової стане практично неможливо. Навіть якщо громадянин спробує переконати контролерів, що витрачені на дорогу квартиру чи машину гроші він заощаджував довгі роки, йому навряд повірять. Базу даних про офіційні доходи українців чиновники ведуть ще з 1995 року, й підрахувати, скільки платник податків міг накопичити зі своєї зарплатні, їм буде нескладно.

Отож у податковій радять вчасно зголосити свої неявні доходи та скласти «нульову декларацію». Адже після цього користуватися власними грішми можна буде без страху й зайвих докорів сумління.