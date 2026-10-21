Алкоголь может маскировать последствия детских травм головного мозга: ученые сделали тревожное открытие

Длительное злоупотребление алкоголем может изменять структуру головного мозга настолько, что последствия психологических травм, пережитых в детстве, становятся менее заметными. К такому выводу пришли европейские ученые, изучившие мозг людей с алкогольной зависимостью.

Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Addiction Neuroscience, свидетельствуют о сложной взаимосвязи между детскими травмами, алкогольной зависимостью и изменениями в нервной ткани. В то же время учёные подчеркивают: алкоголь не стирает травматических воспоминаний, а может маскировать структурные изменения мозга, связанные с пережитым стрессом.

Что показало исследование мозга

Учёные из Германии и Франции проанализировали данные 167 взрослых добровольцев. Среди них 84 человека страдали расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, а ещё 83 участника входили в контрольную группу.

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Все добровольцы заполнили специальные анкеты, касающиеся негативного опыта в детстве, в частности психологического и физического насилия, эмоционального пренебрежения и других травмирующих событий.

После этого исследователи прибегли к магнитно-резонансной томографии, чтобы оценить объем серого вещества, толщину коры и особенности её складчатой структуры.

Особое внимание уделили нижней лобной извилине — участку мозга, участвующему в контроле импульсов, регулировании поведения и принятии решений.

В контрольной группе была выявлена закономерность: более сильный негативный опыт в детстве был связан с уменьшением объема серого вещества в левой нижней лобной извилине и более выраженной складчатостью коры в аналогичной области справа.

У людей с алкогольными расстройствами эта зависимость оказалась гораздо менее очевидной.

Алкоголь изменяет структуру мозга

Дополнительный анализ показал, что с учетом тяжести алкогольного расстройства связь между детскими травмами и изменениями в мозге все же прослеживается. В частности, более сильный травматический опыт сопровождался уменьшением толщины коры в левой нижней лобной извилине.

Это позволило исследователям предположить, что длительное воздействие алкоголя способно скрывать или изменять структурные особенности мозга, связанные с перенесенными травмами.

Масштаб проблемы подтверждают и другие научные работы. Метаанализ, опубликованный в апреле 2026 года, показал, что алкогольные расстройства связаны с уменьшением объема серого вещества в нескольких областях мозга. Выраженность некоторых изменений зависела от количества употребленного алкоголя и продолжительности зависимости.

Может ли мозг восстановиться после отказа от алкоголя

Несмотря на выявленные нарушения, часть изменений в мозге не обязательно является необратимой.

По данным американского Национального института по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA), после длительного воздержания от алкоголя некоторые структурные и функциональные показатели мозга могут улучшаться.

Исследования с использованием МРТ показали увеличение объема серого вещества в отдельных участках уже в течение первых недель трезвости. Однако степень восстановления зависит от многих факторов, а некоторые нарушения могут сохраняться годами.

Авторы нового исследования также предостерегают от поспешных выводов. Обследование проводилось лишь один раз, поэтому пока невозможно установить, какие именно изменения вызвал алкоголь, а какие возникли в результате детских травм.

Для окончательных выводов необходимы длительные наблюдения за участниками. Впрочем, полученные результаты уже показывают, что алкогольная зависимость может затруднять выявление нейробиологических последствий травматического опыта.

Это открытие может помочь учёным лучше понять механизмы развития зависимости и усовершенствовать подходы к лечению людей, переживших психологические травмы.