Науковці припустили, що станеться із Землею, якщо зникне Місяць

Більшість людей вважають, що найбільше наш супутник впливає на них у момент повного Місяця. Дехто навіть стверджує, що це довели вчені. Звичайно, Місяць значно впливає на Землю, але чи мають значення його фаза? І що було б із Землею, якби її взагалі не було?





Вплив Місяця на людину

“Вчені підтвердили, що більшість дітей народжується саме в період повного Місяця” – такі заголовки в різних газетах гримлять під час “супермісяця” або місячного затемнення. Астрологи на кожну повню складають список справ, які не можна робити під час цієї фази Місяця. Більшість людей у ​​це вірять, але що каже наука?

Досліджень та підведення статистики з питання про більшу народжуваність під час повні були проведені, але для астрологів висновок вчених, які проводили ці дослідження, невтішний. З 1985 по 1990 роки у Франції зібрали таку статистику і згідно з її висновками випливає, що в період повні приріст народжуваності становить лише 0,14 відсотків, а це замало для будь-якого доказу даної теорій.

Деякі дослідники продовжують стверджувати, що все-таки бачать незначний зв’язок між людиною та змінами фаз Місяця, тоді як інші категорично заперечують це. Другі аргументують це тим, що якби місячні цикли мали помітний вплив на діяльність людини, то зв’язок був би вже давно доведений наукою. Але поки що жодна теорія про вплив Місяця на діяльність людини в цілому не переконала вчених.

Вплив Місяця на землю

На відміну від тверджень астрології, вплив Місяця на Землю є науково доведеним фактом. Один із них — припливи, а також відливи води на Землі. Рівень океану та інших великих водойм залежить від розташування Сонця та Місяця. Адже гравітація цих небесних тіл впливає на воду, піднімаючи її у певних місцях.

Крім цього, завдяки відносно великим розмірам Місяця наша планета більш стабільна. На думку вчених, саме завдяки Місяцю Земля має майже стабільну вісь нахилу, яка забезпечує стабільну зміну пір року.

Що буде, якщо Місяць зникне?

Це звичайно неможливо, але давайте уявимо таку ситуацію. За відсутності Місяця припливи суттєво послабшали б (залишилися б тільки сонячні). Однак багато морських істот покладаються на припливи, щоб вижити, тому зі зникненням прибережної екосистеми багато видів можуть загинути, а це матиме непередбачувані негативні наслідки для інших морських і наземних тварин, що, на думку вчених, може навіть призвести до масового вимирання.

З іншого боку, приливні руху допомагають стабілізувати клімат Землі. Океанічні течії переважно керуються припливами. Ці течії розносять теплу воду від екватора по всьому світу і таким чином значно впливають на глобальний клімат. Без цього впливу температура Землі може значно змінитись, що призведе до зміни клімату.

Одним із найістотніших наслідків впливу Місяця на Землю є нахил земної осі. Якщо Місяць зникне, це дестабілізує нахил осі. Згодом він може змінитися, що призведе до екстремальнішого клімату і навіть льодовикових періодів.

Також без нічного освітлення багато хижаків не зможуть полювати і загинуть, що призведе до різких змін в екосистемі: тварини, що плодяться без природного контролю, можуть виїдати всю рослинність, як це було в період полювання на горобців у Китаї, коли через масове винищення цих птахів розплодилися комахи та виїли всі посіви, ставши однією з причин масового голоду.