Стало відомо, чому непитущі часто помирають раніше людей, які помірно вживають алкоголь

Вчені Грайфсвальдського університету з’ясували, чи корисний алкоголь для продовження життя, адже непитущі часто помирають раніше, ніж люди, які помірно п’ють. Як з’ясувалося, жодної користі від спиртного для здоров’я немає, а останнє піддається логічному поясненню.





Результати наукової роботи було опубліковано у виданні PLOS Medicine. У рамках дослідження фахівці вивчили дані щодо 4028 дорослих громадян країни. Учасники ще у 1996-1997 роках, коли їм було від 18 до 64 років, заповнили анкету, яка розкриває стан їхнього здоров’я, а також стосунки з алкоголем, наркотиками та іншими шкідливими звичками. Проаналізовано і дані про смертність цих людей, отримані в ході 20-річного спостереження за ними.

Усе це дозволило спростувати думку, що алкоголь зменшує ймовірність передчасної смерті. Виявилося, що рання смерть непитущих обумовлена ​​не тим, що вони перестали пити спиртне, а причиною, через яку вони це зробили. Зокрема, виявилося, що найчастіше кидають алкоголь люди із хворобами, які зменшують тривалість життя. Саме це і впливає на різницю в смертності непитущих і помірно п’ющих людей.