Наука

Стало відомо, чому непитущі часто помирають раніше людей, які помірно вживають алкоголь

04.11.2021
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алкоголь

Вчені Грайфсвальдського університету з’ясували, чи корисний алкоголь для продовження життя, адже непитущі часто помирають раніше, ніж люди, які помірно п’ють. Як з’ясувалося, жодної користі від спиртного для здоров’я немає, а останнє піддається логічному поясненню.


Результати наукової роботи було опубліковано у виданні PLOS Medicine. У рамках дослідження фахівці вивчили дані щодо 4028 дорослих громадян країни. Учасники ще у 1996-1997 роках, коли їм було від 18 до 64 років, заповнили анкету, яка розкриває стан їхнього здоров’я, а також стосунки з алкоголем, наркотиками та іншими шкідливими звичками. Проаналізовано і дані про смертність цих людей, отримані в ході 20-річного спостереження за ними.

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Усе це дозволило спростувати думку, що алкоголь зменшує ймовірність передчасної смерті. Виявилося, що рання смерть непитущих обумовлена ​​не тим, що вони перестали пити спиртне, а причиною, через яку вони це зробили. Зокрема, виявилося, що найчастіше кидають алкоголь люди із хворобами, які зменшують тривалість життя. Саме це і впливає на різницю в смертності непитущих і помірно п’ющих людей.

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04.11.2021
1 хвилина на прочитання

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