Людина знову ступить на поверхню Місяця – вже в 2024 році

Раніше нога людини ступала на Місяць в далекому 1972 році. Підтверджено, що до складу екіпажу увійдуть жінка і чоловік не європеоїдної раси. У планах – будівництво бази на Місяці, для проведення досліджень перед польотом на Марс в 2030-х.





Перед цим NASA проведе ще дві місії – Artemis 1 і Artemis 2. У першому випадку мова йде про безпілотну місію. Вона запланована на лютий. Літальний апарат Orion полетить до супутника в період з 12 по 27 лютого. У космосі корабель буде знаходитися 4-6 тижнів. Будуть розгорнуті супутники CubeSats, за допомогою яких вчені проведуть різні експерименти.

В рамках місії Artemis 2 в космос відправлять людей. Вони облетять Місяць і повернуться на Землю.