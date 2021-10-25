Наука

Людина знову ступить на поверхню Місяця – вже в 2024 році

25.10.2021
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Раніше нога людини ступала на Місяць в далекому 1972 році. Підтверджено, що до складу екіпажу увійдуть жінка і чоловік не європеоїдної раси. У планах – будівництво бази на Місяці, для проведення досліджень перед польотом на Марс в 2030-х.


Перед цим NASA проведе ще дві місії – Artemis 1 і Artemis 2. У першому випадку мова йде про безпілотну місію. Вона запланована на лютий. Літальний апарат Orion полетить до супутника в період з 12 по 27 лютого. У космосі корабель буде знаходитися 4-6 тижнів. Будуть розгорнуті супутники CubeSats, за допомогою яких вчені проведуть різні експерименти.

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В рамках місії Artemis 2 в космос відправлять людей. Вони облетять Місяць і повернуться на Землю.

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25.10.2021
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