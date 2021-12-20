Вчені припустили, що знаходиться усередині Сонця

Можливо, хтось чув такий цікавий факт, що маса нашого Сонця становить 99% усієї нашої Сонячної системи. Маса, об’єм та температура нашого світила просто приголомшують. Звідси випливає просте питання, з чого складається Сонце і що знаходиться в його центрі?





Внутрішня будова Сонця

Звичайно, безпосередньо оглянути та досліджувати Сонце зсередини ми не можемо. Але загальні закони фізики, основні характеристики нашої зірки та теоретичні моделі дозволяють уявити внутрішню структуру Сонця. Внутрішня будова Сонця допомагає нам зрозуміти будову інших зірок, подібних до нашого Сонця. Тому давайте її розглянемо.

Почнемо нашу подорож із центру Сонця – його ядра. Куля радіусом приблизно 150-175 тисячі кілометрів називається сонячним ядром. Саме тут, на глибині понад мільйон кілометрів від поверхні Сонця, відбуваються ті самі термоядерні реакції. Щільність матерії в ядрі приблизно становить 150 тон на один метр кубічний, а це в 6,6 разів більше за щільність осмію — найщільнішого металу на Землі. Температура тут сягає 14 мільйонів градусів Кельвіна.

Що цікаво, ядро ​​це єдине місце у зірці, де виділяється енергія (за рахунок термоядерних реакцій). Інші шари Сонця просто нагріті цією енергією.

Наступним шаром внутрішньої будови Сонця після ядра є зона променистого перенесення. Тут за допомогою випромінювання відбувається перенесення енергії у вищий шар Сонця – конвективну зону. У конвективній зоні відбувається перемішування плазми та перенесення енергії в нижній шар атмосфери – фотосфери. У фотосфері речовина охолоджується і занурюється у глибини конвективної зони, де з часом нагрівається від зони променистого перенесення і знову піднімається вгору. Температура в зоні променистого перенесення залежить від глибини та коливається від 7 до 2 мільйонів градусів Кельвіна. У конвективній зоні температура знижується до 6000 градусів Кельвіна.

Цікавий факт: щільність шару конвективної зони у 1000 разів менша за щільність повітря на Землі. А якщо розкласти все наше Сонце на молекули, то ми можемо подивитися, що в загальному Сонце складається з водню і гелію, за обсягом 92% і 7% відповідно. Також у складі матерії Сонця присутні й інші важчі елементи, такі як: залізо, нікель, магній, хром, вуглець, сірка та інші елементи. Можна сказати, що Сонце та інші подібні зірки складаються з усієї таблиці Менделєєва.

Атмосфера Сонця

Загалом, атмосферу Сонця можна поділити на два прошарки: фотосфера та хромосфера. Фотосфера є найглибшим шаром атмосфери Сонця, і тільки її можна побачити у видимому спектрі. І саме на ній утворюються сонячні плями. Цей шар відносно сонячного радіусу дуже тонкий — до 300 кілометрів. Температура у верхніх шарах фотосфери знижується до 4400 градусів Кельвіна.