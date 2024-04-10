Стала відома дата офіційної цифрової прем’єри “Дюни 2”

Стала відома дата офіційної цифрової прем’єри фільму “Дюна: Частина друга” Дені Вільнева. Картина з’явиться у стримінгових сервісах уже 16 квітня. Стрічка добереться до мережі через півтора місяця після початку світового прокату.

За бюджету в 190 млн доларів sci-fi блокбастер зібрав у світі понад 660 млн доларів. Для порівняння: у першої “Дюни” за весь час прокату каса лише в 407 млн доларів.

Дискові видання надійдуть у продаж 14 травня.

У другій “Дюні” зіграли: Тімоті Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дейв Батіста, Стеллан Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Джош Бролін, Хав’єр Бардем, Шарлотта Ремплінг, Флоренс П’ю, Остін Батлер, Леа Сейду, Крістофер Вокен і Тім Блейк Нельсон.