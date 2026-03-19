Загроза колапсу: інвестори попереджають про швидкий крах «мильної бульбашки» штучного інтелекту

Технологічні компанії продовжують вливати сотні мільярдів доларів у гігантські інфраструктурні проєкти, розраховуючи на вибуховий попит на штучний інтелект. Проте реальність починає серйозно відставати від очікувань: поточні доходи від ШІ абсолютно непорівнянні з астрономічними капітальними витратами, а розрив між утопічними обіцянками та реальними можливостями технології лише зростає.

«Жорстка перезавантаження» ринку

Відомий венчурний капіталіст і генеральний партнер Benchmark Білл Герлі попереджає, що індустрію чекає болісне зіткнення з реальністю. В ефірі CNBC він заявив, що ринок ШІ має всі ознаки класичної економічної бульбашки.

«Одного разу на нас чекає ШІ-ресет… Коли люди швидко багатіють, з’являється купа охочих розбагатіти теж — саме так виникають бульбашки. Одного разу ми просто спіткнемося, і в нас закінчаться гроші на все це», — наголосив Герлі.

За його словами, при нинішніх темпах витрат компаніям буде вкрай важко вийти на прибутковість, маючи за плечима багатомільярдні борги. Тривогу б’є і колишній очільник Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, який керував банком під час іпотечної кризи 2008 року. Він радить інвесторам готуватися до серйозних потрясінь.

IPО як головний іспит для індустрії

Ключовим моментом істини для ринку стане вихід великих ШІ-компаній на біржу (IPO) цього року. Свої сили на публічному ринку планують випробувати OpenAI та Anthropic. Особливу увагу привертає SpaceX Ілона Маска, яка після поглинання стартапу xAI готується до виходу на біржу з безпрецедентною оцінкою в $1,4 трильйона.

Ставки в цій грі надзвичайно високі. Лише цього року технологічні гіганти пообіцяли витратити на ШІ близько $650 мільярдів. І хоча очільник NVIDIA Дженсен Хуанг оптимістично прогнозує продажі ШІ-обладнання на трильйон доларів до 2027 року, експерти попереджають: якщо «перезавантаження» ринку відбудеться, воно стане катастрофою для більшості гравців.