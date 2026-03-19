Справжнє масло чи дешевий спред: як розпізнати підробку за етикеткою

Етикетка — це головний паспорт будь-якого продукту. На тлі стрімкого розширення асортименту молочної продукції Держпродспоживслужба України застерігає покупців: далеко не все, що лежить на полицях під виглядом вершкового масла, є таким насправді. Деякі виробники хитрують, замінюючи корисний молочний жир дешевими рослинними аналогами.

Написи, які мають вас насторожити

Головний маркер для відмови від покупки — позначка «молоковмісний продукт». Згідно з чинним державним стандартом (ДСТУ 4399:2005), до складу справжнього вершкового масла повинен входити виключно молочний жир.

Варто пам’ятати, що гучні цифри жирності (82,5% або 72,5%) самі по собі не є гарантією якості. Якщо у складі присутні рослинні або сумішні жири, перед вами звичайний спред або маргарин, незалежно від зазначеного відсотка на лицьовій стороні паковання.

Як обрати якісне вершкове масло

Щоб не натрапити на фальсифікат, фахівці радять звертати увагу на такі фізичні ознаки:

Колір: Має бути рівномірним, без надто насичених яскраво-жовтих (штучних) або абсолютно білосніжних відтінків.

Текстура: На розрізі якісне масло слабко блискуче, сухе або має лише поодинокі дрібні краплинки вологи.

Аромат і смак: Чистий, нейтральний або з легким відтінком пастеризованих вершків.

Упаковка: Брикет має бути ідеальної форми. Якщо пакування деформоване чи «попливло», це пряма ознака того, що продукт уже розморожували та порушували температурний режим зберігання.

Також експерти закликають не гнатися за підозріло великими знижками (акціями), завжди перевіряти дані виробника та терміни придатності продукту.