Пересилання речей та покупок по Україні значно подорожчає

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях зв’язку та інформатизації задовольнила прохання АТ «Укрпошта», дозволивши компанії збільшити вартість послуг для клієнтів. Регулятор схвалив проект відповідного рішення 16 липня поточного року. НКРЗІ встановила межу здорожчання універсальних поштових послуг на рівні 20%. Тоді як керівництво компанії бажало підвищити тарифи аж на 28,8%.





Позатим, у НКРЗІ наразі очікують результатів розгляду рішення про підвишку ще двома суспільними організаціями. Йдеться про Загальний представницький орган з боку роботодавців та Загальний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок. Свої офіційні позиції з цього приводу об’єднання пообіцяли представити Нацкомісії не пізніше 23 липня поточного року.

Серед головних мотивів збільшення вартості послуг поштової компанії зростання цінового індексу, інфляція, підвищення мінімальної зарплатні українців, та власне загальне зростання собівартості послуг поштового зв’язку.

Водночас НКРЗІ акцентує увагу громадськості та тому, що вказане 20%-ве здорожчання є граничною межею для «Укрпошти». Тобто поштова компанія зможе обслуговувати своїх клієнтів і за нижчою ціною, та піднімати вартість послуг більш як на 20% не матиме права.

Національна компанія вже не вперше звертається до регулятора із проханням дозволити підвищення цін на свої послуги. Лише за кілька останніх місяців у Нацкомісії було зафіксовано 6 запитів від «Укрпошти». Зокрема останнє звернення поштового оператора у травні містило пропозицію поетапного підвищення тарифів:

на 1-му етапі пропонувалося до листопада 2021 року підвищити ціни на 28,8% – на 23% для внутрішніх операцій, та на 39,2% для міжнародних;

на 2-му етапі, який компанія планувала розпочати із 1 грудня поточного року, ціни підвищили б ще на 9,3%.

Та регулятор не схвалив такого плану української поштової компанії, дозволивши реалізувати лише 20%-ве зростання цін. Свою позицію Нацкомісія обґрунтувала бажанням збалансувати інтереси операторів поштового зв’язку та, звісно ж, його користувачів.