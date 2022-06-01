Зміни до пенсійного законодавства: хто зможе достроково отримати виплати від держави

Нещодавно прийняті зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» надали право батькам тяжкохворих дітей отримувати пенсію. Ба більше, новій категорії пенсіонерів дозволили раніше йти на заслужений відпочинок. Деталі нововведення днями з’явилися на офіційній Facebook-сторінці Пенсійного фонду.





Зазначені зміни до пенсійного законодавства було прийнято 15 лютого поточного року. Згідно з ними виплати від держави тепер можуть отримувати:

батько/мати дитини із тяжкою або рідкісною хворобою (без встановленої інвалідності), які виховували її до 6-ти років;

мати тяжкохворої дитини після досягнення 50-ти років та за умови наявності понад 15 років страхового стажу;

батько дитини з діагностованою тяжкою хворобою, який виховував її до 6-ти років, після досягнення ним 55-ти років та наявності стажу більше 20 років.

Докладний опис терміну «тяжкохвора дитина без встановленої інвалідності» можна знайти у статті 1 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для того, щоб оформити собі пенсію, батькам дітей із відповідним діагнозом потрібно подати до ПФУ заяву на дострокове призначення пенсії. До неї долучається також довідка з медзакладу про хворобу дитини, що була діагностована до досягнення нею 6-річного віку.

Нагадаємо, що станом на 25 травня Пенсійний фонд України перерахував кошти на виплату пенсій за травень у повному обсязі. Цього разу на пенсії українцям держава виділила 48,7 млрд. грн, тобто на 200 млн. грн більше, ніж у квітні. Частину зазначеної суми, а саме 38,1 млрд. грн, ПФУ перерахував уповноваженим банкам. Решту 10,6 млрд. грн для здійснення виплат отримала «Укрпошта».

Фінансові установи одразу ж перерахували кошти всім своїм клієнтам, натомість «Укрпошта» не змогла вчасно провести виплати близько 15% пенсіонерів. Кошти не змогли доставити переважно тим громадянам похилого віку, які проживають на тимчасово окупованих територіях.