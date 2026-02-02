«Нова пошта» запустила послугу доставки багажу з готелів

«Нова пошта» представила нову послугу для мандрівників під назвою «Вільні руки». Тепер туристи можуть не носити важкі валізи з собою, а відправити їх прямо з готелю до необхідної точки призначення — наприклад, у поштомат біля вокзалу, у відділення в іншому місті або кур’єром додому.

Як це працює: Оформити відправлення можна на рецепції готелю. Процедура максимально проста:

Клієнт сканує спеціальний QR-код. Оформлює накладну в мобільному застосунку «Нової пошти». Адміністратор видає бирку, а багаж залишається на рецепції для передачі кур’єру.

Якщо оформити заявку до 12:00, валізу відправлять у той самий день. Обмеження по вазі — до 32 кг (фактична або об’ємна вага) на одну одиницю. В одній накладній можна вказати до 5 місць багажу.

Ціна та географія: Вартість базової послуги становить 399 грн. У цю суму входить доставка, а от пакування та страхування вантажу (якщо оціночна вартість вища за 5000 грн) оплачуються окремо. Наразі сервіс працює у 42 готелях, переважно на заході України, а також у Києві, Одесі, Дніпрі та Житомирі.

Безкоштовно з Mastercard: Для власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition від українських банків діє акція: до 31 березня 2026 року послуга «Вільні руки» є безкоштовною за умови оформлення через QR-код у готелі.