Глобальні версії Xiaomi 17: ціни в Європі та відмінності від «китайців»

Поки Xiaomi зволікає з офіційним анонсом серії Xiaomi 17 за межами Китаю, інсайдери вже розкрили деталі про міжнародні версії смартфонів. Стало відомо, чим вони відрізнятимуться від китайських аналогів та скільки коштуватимуть у Європі.

Характеристики глобальних версій:

Xiaomi 17: Отримає 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 або 512 ГБ. Доступні кольори: чорний, синій та зелений. Важлива деталь: Акумулятор міжнародної версії буде дещо меншим за китайську — 6330 мАг (у Китаї зазвичай більше). Швидка зарядка на 100 Вт збережеться.

Отримає 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 або 512 ГБ. Доступні кольори: чорний, синій та зелений. Xiaomi 17 Ultra: Топова модель матиме 16 ГБ оперативки та варіанти пам’яті 512 ГБ або 1 ТБ. Кольори: чорний, білий, зелений.

Ціни: За даними німецьких рітейлерів, вартість Xiaomi 17 з накопичувачем 512 ГБ складе близько €1099. Очікується, що базова версія на 256 ГБ стартуватиме з позначки €999.