В Україні за вакцинацію пропонують ПК та інші гаджети

Міністерством охорони здоров’я України було опубліковано конкурс: за вакцинацію отримуйте призи – гарнітуру, роутер і навіть комп’ютер. Така інформація з’явилася на сторінці Міністерства у Facebook.





Як говориться в повідомленні: ви можете сміливо йти на конкурс, якщо в вашій школі вакциновано не більше 80% працівників. При цьому ви зможете отримати в подарунок для вашого навчального закладу: укомплектовані набори комп’ютерів – 10 штук, десять роутерів і десять гарнітур відповідно. Так само чекає переможців 15 заохочувальних призів – комплекти з 10 роутерів і гарнітур.

Конкурс триває до 29 вересня (до кінця дня), а результати буду оголошені в День Вчителя – 3 жовтня.

Як говориться в повідомленні: сертифікати і гарантовані призи отримають всі учасники конкурсу, які відзначили його в своїх соціальних мережах під спеціальним хештегом.