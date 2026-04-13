Безліміт після вичерпання мегабайтів: Південна Корея запроваджує безкоштовний базовий інтернет

У Південній Кореї стартувала безпрецедентна ініціатива: провідні мобільні оператори (SK Telecom, KT та LG Uplus) ввели схему безкоштовного базового інтернету. Тепер абоненти зможуть продовжувати користуватися мережею без додаткової плати навіть після повного вичерпання включеного в тариф трафіку.

Умови та справжні причини щедрості

Нові правила охоплять близько 7 мільйонів користувачів. Після використання пакетних гігабайтів вони отримають необмежений доступ до інтернету на базовій швидкості 400 кбіт/с. Крім того, для громадян літнього віку передбачені спеціальні умови зі збільшеним обсягом трафіку.

Однак такий крок компаній продиктований не лише турботою про клієнтів. За словами віцепрем’єра країни Пе Кьонхуна, це частина масштабного урядового плану з відновлення довіри до телеком-гігантів після серії гучних інцидентів із кібербезпекою:

У мережі SK Telecom стався масштабний витік даних користувачів.

стався масштабний витік даних користувачів. Близько 3 ТБ конфіденційних даних абонентів LG Uplus опинилися у вільному продажі в даркнеті.

опинилися у вільному продажі в даркнеті. Через фемтосоти оператора KT масово поширювалося шкідливе програмне забезпечення.

Дешевий 5G та розбудова інфраструктури

Безкоштовний базовий інтернет — це лише перша поступка. На вимогу уряду оператори також зобов’язалися:

Запровадити доступні тарифи для високошвидкісних мереж 5G з абонентською платою, що не перевищує 20 000 вон (близько $13,50 ).

). Суттєво модернізувати мережі Wi-Fi у метрополітенах та потягах далекого сполучення.

Зі свого боку уряд пообіцяв підтримувати розробку нових мережевих технологій із залученням штучного інтелекту. Проте операторам нагадали про необхідність збільшувати інвестиції саме в мережеву інфраструктуру, а не лише в ЦОД (центри обробки даних). До слова, репутація компаній страждає не вперше — у 2023 році ця ж «трійка» сплатила $25,4 млн штрафу за брехливу рекламу про швидкості у своїх мережах 5G.