Ілон Маск анонсував XChat: новий захищений месенджер без реклами та прив’язки до номера

Ілон Маск офіційно оголосив дату виходу нового месенджера XChat. Застосунок позиціонується як максимально приватний засіб для спілкування, що не містить вбудованої реклами та пропонує безліч унікальних функцій для захисту конфіденційності користувачів.

Дата виходу та платформи

Картка застосунку вже з’явилася в App Store. Офіційний реліз і можливість завантаження для пристроїв на базі iOS та iPadOS заплановані на 17 квітня 2026 року. Чи розробляється версія для Android і коли вона з’явиться, наразі невідомо.

Головні фішки XChat

Окрім можливості зручно спілкуватися з будь-яким користувачем соціальної мережі X, розробники виділяють наступні переваги свого продукту:

Анонімність: Реєстрація не потребує номера телефону.

Безпека: Повноцінне наскрізне шифрування та заборона на створення скриншотів співрозмовником.

Приватність: Відсутність будь-якого трекінгу користувачів та реклами, а також зникаючі повідомлення.

Функціональність: Групові чати, аудіо- та відеодзвінки, обмін файлами.

Керування контентом: Можливість редагування та двостороннього видалення повідомлень.

Штучний інтелект: Глибока інтеграція з фірмовою нейромережею Grok.

Заяви про шифрування та локалізація

Ілон Маск інтригуюче заявив, що XChat використовує «шифрування в стилі Bitcoin». Водночас в офіційній документації месенджера немає жодних прямих згадок про використання технологій блокчейну.

В описі застосунку вказана підтримка 45 мов (зокрема й української). Що стосується приватності на рівні операційної системи, то набір необхідних дозволів для роботи XChat є цілком стандартним і відповідає вимогам інших популярних месенджерів на ринку.