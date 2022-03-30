В яку суму обійдеться новий бюджетний Redmi 10 5G

Xiaomi анонсувала новий Redmi 10 5G, який є найдешевшим 5G-смартфоном компанії. Він також працює на процесорі MediaTek Dimensity 700.





Redmi 10 5G оснащений восьмиядерним процесором MediaTek Dimensity 700, і працює під управлінням MIUI 13 на базі Android 11. Він має 6,58-дюймовий 2408 x 1080 РК-дисплей з частотою оновлення до 90 Гц, підтримує швидку зарядку 18 Вт, має бічний датчик відбитків пальців та 3,5-мм роз’єм для навушників.

Для покупки буде два варіанти:

модель за $199 поставляється з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ убудованої пам’яті,

версія за $229 збільшує обсяг внутрішньої пам’яті до 128 ГБ.

Вони будуть доступні в кольорах “графітовий сірий”, “хромоване срібло” та “зелений аврора”.

Для міжнародних ринків також анонсовані Redmi Note 11 Pro+ 5G та Redmi Note 11S 5G, які також оснащені процесорами MediaTek (Dimensity 920 та Dimensity 810, відповідно).

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