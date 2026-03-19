Xiaomi Watch S5: анонсовано преміальний смартгодинник із рекордною автономністю до 21 дня

Разом із новим флагманським ноутбуком Book Pro 14 компанія Xiaomi офіційно представила наступне покоління своїх розумних годинників — Watch S5. Виробник зробив ставку на вражаючу тривалість роботи, оновлені датчики здоров’я та максимально глибоку інтеграцію з фірмовою екосистемою, яка тепер охоплює все: від гаджетів розумного дому до автомобілів.
Нові сенсори та точний моніторинг
Одним із найважливіших оновлень порівняно з попереднім поколінням стала повністю перероблена система датчиків. У Xiaomi Watch S5 використовується оптичний модуль із чотирма джерелами світла та чотирма фотодіодами. Завдяки цьому точність вимірювання частоти серцевих скорочень зросла до заявлених 98,4%. Також інженери вдосконалили алгоритми моніторингу сну: тепер пристрій значно точніше фіксує фази засинання та пробудження.
Екран та спортивні можливості
Вся інформація відображається на яскравому 1,48-дюймовому AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю 480х480 пікселів. Його пікова яскравість сягає 2500 ніт, що забезпечує чудову читабельність навіть під прямими сонячними променями.
Для активних користувачів годинник пропонує:
- Двочастотний GPS-модуль для максимально точного відстеження маршрутів.
- Нові спортивні режими, зокрема розширені сценарії для велоспорту з можливістю підключення зовнішніх професійних датчиків.
Вражаюча автономність
У масивному корпусі ховається акумулятор місткістю 815 мАг, який демонструє відмінні показники автономності:
- До 21 дня в режимі енергозбереження.
- До 14 днів із постійним моніторингом показників та Bluetooth-з’єднанням.
- Близько 9 днів з увімкненою функцією Always-On Display.
- При використанні eSIM заряду вистачить на 8–14 днів залежно від інтенсивності використання.
Ціни та доступність
Годинник вийде в кількох модифікаціях, серед яких є преміальні версії з корпусом із кованого карбону. У Китаї продажі Xiaomi Watch S5 вже стартували: базова версія обійдеться у 1199 юанів (близько $175), а дорожчі преміальні варіанти оцінені в 1399 юанів (близько $205).