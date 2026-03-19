Xiaomi Watch S5: анонсовано преміальний смартгодинник із рекордною автономністю до 21 дня

Разом із новим флагманським ноутбуком Book Pro 14 компанія Xiaomi офіційно представила наступне покоління своїх розумних годинників — Watch S5. Виробник зробив ставку на вражаючу тривалість роботи, оновлені датчики здоров’я та максимально глибоку інтеграцію з фірмовою екосистемою, яка тепер охоплює все: від гаджетів розумного дому до автомобілів.

Нові сенсори та точний моніторинг

Одним із найважливіших оновлень порівняно з попереднім поколінням стала повністю перероблена система датчиків. У Xiaomi Watch S5 використовується оптичний модуль із чотирма джерелами світла та чотирма фотодіодами. Завдяки цьому точність вимірювання частоти серцевих скорочень зросла до заявлених 98,4%. Також інженери вдосконалили алгоритми моніторингу сну: тепер пристрій значно точніше фіксує фази засинання та пробудження.

Екран та спортивні можливості

Вся інформація відображається на яскравому 1,48-дюймовому AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю 480х480 пікселів. Його пікова яскравість сягає 2500 ніт, що забезпечує чудову читабельність навіть під прямими сонячними променями.

Для активних користувачів годинник пропонує:

Двочастотний GPS-модуль для максимально точного відстеження маршрутів.

Нові спортивні режими, зокрема розширені сценарії для велоспорту з можливістю підключення зовнішніх професійних датчиків.

Вражаюча автономність

У масивному корпусі ховається акумулятор місткістю 815 мАг, який демонструє відмінні показники автономності:

До 21 дня в режимі енергозбереження.

До 14 днів із постійним моніторингом показників та Bluetooth-з'єднанням.

Близько 9 днів з увімкненою функцією Always-On Display.

При використанні eSIM заряду вистачить на 8–14 днів залежно від інтенсивності використання.

Ціни та доступність

Годинник вийде в кількох модифікаціях, серед яких є преміальні версії з корпусом із кованого карбону. У Китаї продажі Xiaomi Watch S5 вже стартували: базова версія обійдеться у 1199 юанів (близько $175), а дорожчі преміальні варіанти оцінені в 1399 юанів (близько $205).