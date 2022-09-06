Залишилось 3 дні: для українців у Польщі вступлять в силу нові обмеження

У Національному банку Польщі попередили, що цей тиждень стане останнім, коли можна буде обміняти готівкові гривні на злоти.





Для того, щоб біженці з України в Польщі змогли поміняти готівкові гривні на злоті за прийнятним курсом в березні центробанки України та Польщі домовилися про обмін грошей за фіксованим курсом — близько 7 гривень за 1 злотий. Максимально одній людині можна було обміняти до 10 тисяч гривень

Нещодавно Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомив, що завершується обмін української гривні на польські злоти, доступні для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща.

Останнім тижнем закупівлі організаційними підрозділами PKO Bank Polski стане тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року”, – йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що 10 вересня завершується дія угоди між Національним банком Польщі та PKO Bank Polski. В її межах діяла програма обміну гривень на злоті.

Також до закриття програми призвело зниження інтересу громадян користуватися такою послугою.

В НБУ зазначили, що за понад п’ять місяців дії програми українці обміняли в Польщі близько 680 млн грн на злоті.

“Упродовж останніх місяців попит на такі операції постійно знижується: якщо у квітні 2022 року українці обміняли 382 млн грн, то в серпні – лише 30 млн грн”, – додали у фінустанові.

Щоб обміняти гроші потрібно мати при собі діючий закордонний паспорт або ID-картку. Відділення приймають лише купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу. Гроші виплачуються як готівкою, так і на рахунок.