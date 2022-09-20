В Україні почали продавати та здавати в оренду бункери та бомбозховища

На українському ринку нерухомості з’явилася нова категорія «бомбосховища та бункери». Їх почали здавати в оренду не лише у прифронтових зонах. У Києві також багато подібних оголошень.





Ринок приватних бункерів та бомбосховищ має свої особливості, які саме розповів Л. Бевенят, власник компанії «БТК Альбатрос».

Зі слів підприємця вже зараз на сайті OLX можна знайти купу оголошень про будівництво бункерів, продаж сховищ та оренду бункерів. За останній місяць кількість запитів у Google «приватний бункер» зросла з 70 до 1600.

Є серед оголошень прості варіанти, у яких можна пересидіти тривогу, а є й «запаковані під ключ» з усіма умовами для безпечного проживання під час війни. Також люди почали частіше вводити та наступні запити:

придбати бомбосховище;

придбати бункер;

оренда бункера;

вартість бункера та ін.

Середня вартість бункера, розміщеного на території приватного двору коштує в середньому 100 тисяч гривень. За ці гроші замовник побудує «коробку із батона» з одним головним входом та без інженерних систем, себто аналог повноцінного льоху. Він витримає від 60-80 мм мін та артилерійських снарядів. Для захисту від потужнішої зброї такі приміщення не підходять.

Справжній бункер — це складна фортифікаційна споруда. Він передбачає прокладку каналізації, постачання електрики, забезпечення водою тощо. Щоб облаштувати у себе вдома таке сховище потрібно заплатити мінімум 20 тисяч доларів. За ці кошти замовник отримає:

площа приміщення 20 м2;

товщина стін 50 см;

підземний вхід зі сходами;

інженерні системи для комфорту та безпеки.

На будівництві бункерів багато не заробиш, з одного проєкту будівельна компанія отримує приблизно 20% прибутку. Та в умовах постійних повітряних тривог та загрози артобстірлів, ракетних ударів та інших небезпек під час війни повноцінно працювати дуже складно.