В Україні змінились правила продажу валюти: держава назвала максимальний курс долара

Українцям врешті дозволили офіційно купувати іноземну валюту. Після майже двох місяців заборони на придбання доларів та євро, у Національному банку вирішили пом’якшити свою політику. Не останньою причиною для такого кроку стало процвітання «чорного валютного ринку» та нелегальних обмінників.





Продаж готівкової іноземної валюти банки розпочали із 14 квітня. Щоправда регулятор встановив певні обмеження на курс та кількість проданої окремим банком готівки. Як повідомляється у прес-релізі НБУ, відпускати валюту можна в межах різниці між загальною кількістю готівки у фінустанові та обсягом її продажу станом на попередній день. Така різниця буде розраховуватися щодня та служитиме так званим еталоном.

Також для всіх українських банків будуть діяти обмеження за курсом валют:

готівковий курс банку не повинен більш ніж на 10% перевищувати зафіксований Нацбанком (29,25 грн/дол);

курс банку не може бути нижчим за курс НБУ.

У повідомленні регулятор також підкреслює, що часткове зняття обмежень на продаж валюти дозволить зменшити популярність нелегальних обмінників та зробити процедуру обміну більш безпечною для громадян. Адже шахраї, які і раніше неодноразово «підсовували» українцям підроблені долари та євро, на тлі масового придбання валюти у міняйл можуть знову активізуватися.

Попри відновлення продажу валюти в готівковому форматі, обмеження на безготівкові іноземні гроші НБУ так і не зняв. Такі операції в Україні під забороною ще з першого дня війни, тобто 24 лютого. Окрім того регулятор заборонив вітчизняним банкам раніше визначеного договором строку виплачувати кредити, які вони отримали від резидентів інших країн.

Щодо подальших планів Національного банку, то наразі там планують потроху послаблювати встановлені на час війни обмеження. А після скасування воєнного стану регулятор повернеться до звичної політики плаваючого курсу.

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