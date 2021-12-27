Рідкісні 50 і 5 копійок: чому ці монети вартують десятки тисяч гривень?

Нумізмати полюють не лише на старовинні монети, а й за рідкісними сучасними екземплярами. Останнім часом на аукціонні виставили монети різного номіналу, за які просять досить солідні суми.





50 копійок (рік випуску 1992 року)

Дві монети 50 копійок виставлені на аукціон Violity. За лот хочуть 19 тис. гривень. У чому особливість цих монет.

По-перше, різновиди 3ВАг і 3(1)Ваг зустрічаються дуже рідко і є якщо не унікальними, то дуже рідкісними. Кожна монета має свої особливості:

На 50 копійках 3(1)Ваг є помилка у тризубі. А саме добре помітне фахівцям та майже непомітне для непрофесіоналів потовщення з лівого боку середнього зубця. Ще одна особливість – кількість ягід у першому гроні – їх всього 4, тому що п’ята ягода настільки злилася при виготовленні з вінком, що її майже не видно;

На 50 копійках 3Ваг особливість лише одна, значно потовщений середній зубець тризуба.

Монети хоч і вважаються досить рідкісними і у прямий продаж потрапляли лише кілька штук, на аукціоні заявок поки що немає. На відміну від іншого лота, який майже одразу після появи на тому ж аукціоні привернув увагу одразу 20 покупців.

5 копійок (1992 рік)

То був лот, який виставили на початку грудня. Різновидів було 3, найрідкісніша і найдорожча 5-ти копійчана монета 1.1ААк. за неї просили ціну до 6 тис. грн. Відмінні риси цього лота в наступному: потовщений середній зуб тризуба, велика насічка, різні колоски, хвостик на цифрі 1, ягоди розташовані незвичайно, а у формі трикутника з рівними кутами і надто близько до краю.

Цікаві лоти та монети постійно потрапляють на аукціони. Хто знає, може, у вашому гаманці зараз лежить монета, яка може коштувати досить дорого.