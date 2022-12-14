В «Дія» запускають довгоочікувану послугу для ФОПів

Міністерство цифрової трансформації України запустило нову послугу на порталі держпослуг «Дія». З її допомогою українці зможуть лише за кілька кліків отримати документ, за яким раніше доводтилилося вистоювати величезні черги у держустановах.

Мова йде про оформлення витягу для ФОПів з Єдиного державного реєстру. Цей документ індивідуальні підприємці замовляють ледь не найчастіше. Без нього неможливо отримати низку банківських послуг, оформити договір чи взяти участь у тендері. Адже витяг з державного реєстру є офіційним підтвердженням того, що громадянин є фізичною особою підприємцем або був ним раніше.

Як зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров, оформлення цифрового витягу у «Дія» дозволить українцям не лише зекономити час, а й гроші. Якщо оформляти цей документ у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі), за нього доведеться заплатити 120 грн. Натомість витяг в «Дія» обійдеться користувачу лише у 90 грн.

Наразі послуга отримання електронного витягу для ФОП проходить етап бета-тестування. Взяти участь у випробуванні можуть українці, які були індивідуальними підприємцями або є ними зараз та мають електронний підпис. За час роботи в тестовому режимі спеціалісти Мінцифри зможуть зробити висновки щодо зручності оформлення витягу для користувача та за потреби усунути функціональні недоліки. Після завершення тестового етапу послуга стане загальнодоступною на порталі державних послуг «Дія».

Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації нещодавно підрахували, яку економічну та антикорупціюну користь країна отримала внаслідок впровадження електронних держпослуг у «Дія». Результати розрахунків виявилися просто вражаючими. Лише за 2022 рік вдалося уникнути відмивання майже 48 млрд грн, які могли б «втекти» з бюджету у вигляді хабарів та інших незаконних витрат. До слова з 2020 по 2021 роки, коли «Дія» тільки но запустили, антикорупційний ефект склав лише 16,3 млрд грн.