В Україні поставили крапку на можливості виїзду чоловіків закордон

Українцям сильної статі найближчим часом не дозволять виїздити за межі країни. Про це нещодавно заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Однак посадовець зазначив, що питання виїзду чоловіків за кордон зараз цілковито залежить від позиції українських військових.





Залишити Україну громадяни чоловічої статі згідно з діючим законом не зможуть до скасування військового стану. І хоча існує мінімальний шанс, який залежить від позиції Збройних сил, найімовірніше чоловіки не зможуть перетнути кордон до завершення бойових дій.

«Під час дії військового стану дозволяти виїзд чоловіків за кордон не планується. Насправді такі рішення повинні приймати військові, однак на мою думку поки триває війна всі чоловіки повинні залишатися в межах України», – зазначив Шмигаль.

Очільник уряду також розповів, що територію країни з початку повномасштабної війни вже покинуло майже 5 мільярдів громадян. За офіційними даними ця цифра становить 4,7 мільярда, та насправді вона може бути трохи більшою.

Попри масовий виїзд українців за кордон у перші дні військової агресії росії, зараз вони все частіше приймають рішення повернутися на батьківщину. Лише за останні два тижні додому повернулися понад 700 тисяч українців. При цьому виїздить з України з кожним днем все менше біженців.

За словами Шмигаля, про повернення українців на батьківщину можна дізнатися не лише із даних прикордонників. Це відчувається по наповненості міст, а також по відродженню малого та середнього бізнесу. Підприємці, повертаючись додому, відкривають зачинені на початку війни майстерні, магазини, кав’ярні. Якщо у березні 32% бізнесменів повністю зупинили зупинили свою роботу, то зараз не працює лише 17% юридичних осіб в Україні.

Не останню роль у досягненні такого показника відіграє й обмеження на виїзд чоловіків. Адже навіть якщо вони не вступають до лав ЗСУ, продовжують працювати на благо батьківщини та допомагають відроджувати її економіку.