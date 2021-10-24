По кишенях українців гуляє рідкісна гривня, за яку можна отримати в тисячі разів більше

Українець продав з молотка 1-гривневу монету у тисячі разів більше її реального номіналу. Рідкісний грошовий знак придбали аж за 41, 5 тисячу гривень, а це більш ніж 1,5 тисячі доларів. Що ж такого незвичайного помітив у цій монеті покупець?





Монета номіналом 1 гривня, що була випущена у 2002 році, містила надпис на ребрі із хибним роком карбування – 2001. За даними популярного в Україні онлайн-аукціону Violity саме такі монети є найбільш рідкісними та затребуваними серед колекціонерів. Зазвичай за них змагається не один десяток покупців, а суми у ставках доходять навіть до 2 тисяч доларів.

Однак розбіжність у роках випуску на аверсі монети та її канті – це не єдина особливість, яка може зробити 1 гривню цінною. Грошові знаки з тим самим номіналом, випущені у 1992 році, також можна доволі вигідно продати. Адже саме в цьому році в обіг вийшла обмежена експериментальна партія цих монет. Тож знайти таку гривню у власному гаманці – справжня удача.

Які монети вважають цінними?

Найбільш привабливими для нумізматів є монети із видимим браком. Наприклад копійка із реверсом, чи аверсом з обох боків, двома різними роками випуску, або ж іншим суттєвим браком карбування. За такий екземпляр колекціонери охоче заплатять немалі гроші, та й визначити його цінність не так вже й складно навіть для пересічного українця.

Куди складніше зрозуміти, що монета справді цінна, коли вона не має жодних зовнішніх особливостей. Мова йде про копійки, випущені обмеженим тиражем, або ж експериментальні екземпляри. До таких можна віднести наприклад 15 копійок, які трапляються вкрай рідко.

Щоб дізнатися вартість такої монети, можна розмістити її фото на одному з форумів для нумізматів. Професіонали легко визначать, чи справді ваша знахідка варта уваги.