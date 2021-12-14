Мобільні абоненти будуть змушені перейти на контракт, щоб не втратити доступ до кредиток

Українців незабаром зобов’яжуть персоналізувати свої мобільні номери, які використовуються під-час банківських операцій. Таке правило, на думку уряду, захистить громадян від шахрайства. Та чи справді прив’язка SIM-карти до паспорта є панацеєю від фінансових злочинів?





За словами Олександра Федієнка, що активно підтримує нововведення, українці недооцінюють важливість верифікації свого фінансового номера. Адже цей номер по суті є ключем до їхнього банківського рахунку й потребує хоча б базового захисту.

Наразі в Україні близько 80% стільникових номерів не зареєстровані. Ці номери обслуговуються за передплатою й оператор не має жодних даних про їх власників. А тому й викрасти такий номер зовсім не складно.

Одна з найпопулярніших шахрайських схем, що вже не перший рік успішно працює в Україні, ґрунтується саме на крадіжці «нічийного» мобільного номера. Зловмисник дзвонить з різних номерів своїй жертві, а потім приходить до оператора та просить перевипустити її SIM-карту, називаючи номери останніх вхідних дзвінків.

Оператор не має причин відмовити, бо ж не володіє жодними даними про свого клієнта-власника номера. Таким чином шахрай отримує доступ до банківського рахунку абонента та може «обчистити» його до нитки.

Натомість контрактні абоненти навряд потраплять в таку ситуацію. Щоб відновити персоналізований номер потрібно щонайменше пред’явити оператору паспорт.

Та не зважаючи на такі очевидні переваги прив’язки номеру до паспортних даних, він не є панацеєю від усіх проблем. Персоналізація номерів зараз є обов’язковою у понад 100 країнах світу, в тому числі в Росії і Білорусі. Проте нашим найближчим сусідам так і не вдалося здолати явище фінансового шахрайства.

Більше того, в Росії показник фінансових злочинів із використанням номера мобільного набагато вищий, ніж в Україні. Зловмисники підлаштувалися до змін та знайшли інші способи, як то підкуп працівників операторських салонів, підробка документів тощо. Тож наразі складно сказати, чи є хоч якийсь сенс у нововведеннях, за які так вболівають найвпливовіші українські політики.