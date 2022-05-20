Кінець травня деякі знаки зодіаку зустрінуть в сльозах

Новий Місяць (новомісяччя), що чекає на нас вже 30 травня, стане чорним днем для кількох знаків зодіаку. Овенам, Стрільцям, Водоліям та Рибам цього дня катастрофічно не щаститиме. Неприємності будуть переслідувати їх з ранку до вечора, ніби випробовуючи на міцність. А когось цей фатальний день навіть доведе до сліз.





Овен

Овени за іронією долі саме на 30 травня запланують чимало важливих справ. Натомість жодну із них не вдасться виконати до ладу. На роботі все піде шкереберть, через що представник знаку отримає зауваження від начальника. Навіть вдома у цей день спокою Овен не знайде. Можливі непорозуміння із другою половинкою, що можуть перерости у серйозну сварку. Овенам радять не роздмухувати полум’я та намагатися не відповідати агресією на агресію. Це допоможе врятувати стосунки від руйнівної енергетики нового місяця.

Стрілець

Уродженцям знаку весь день буде здаватися, що всі навколо над ними знущаються і намагаються розгнівати. Нерви будуть на межі, а плани почнуть руйнуватися на очах. Деяким Стрільцям навіть доведеться в новомісяччя відчути біль розчарування. Та не варто в це день надавати емоціям великого значення. Адже вже 31 травня Стрільці охолонуть і зможуть поглянути на світ зовсім іншими очима.

Водолій

Водоліям 30 травня варто бути обережнішими із грішми. Є ризик втратити дуже значну суму внаслідок поспіхом прийнятого рішення. На роботі може виникнути серйозний конфлікт. Та якщо Водолій довіриться своїй вродженій інтуїції, зможе вийти з цього конфлікту майже без втрат.

Риби

У риб 30 травня загостриться хронічна хвороба, про яку вони вже й думати забули. Та й узагалі день буде доволі депресивний та психологічно складний. З роботи представники знаку повернуться як «вичавлений лимон». А вдома ще й почують докори про нестачу грошей. Головна порада для Риб у новомісяччя – не зациклюватися на негативі та з надією дивитися у завтрашній день.