Зачем нужна водонапорная башня

Водонапорная башня – специальное устройство, с помощью которого осуществляется контроль расходуемой воды. Она используется как:





● Резервуар для хранения воды, для создания запасов.

● Устройство применимо в сельскохозяйственных предприятиях, организациях ЖКХ, противопожарных службах.

● Является ключевым звеном водоснабжения в селах, деревнях, промышленных

● зонах, где нет центральной системы водопровода.

Принцип работы башни заключается в наличие труб для подачи и отвода воды. Глубинными насосами вода закачивается в резервуар. Она состоит из объемной ёмкости для воды, которая установлена на столб – опорный полый ствол, от которого идут отводящие и подающие воду трубы. Резервуар для воды имеет форму чаши с закругленными краями, это связано с эргономикой и безопасностью. А именно, в ней может поместиться большой объем воды, в то же время данная форма исключает возможность неравномерного распределения веса по площади изделия.

Стоимость водонапорной установки

Цены на изделие зависят от размеров, величины столба. В зависимости от целей и задач, которые призвана решить водонапорная установка, производится чертеж, расчёт необходимой величины конструкции.

Размеры башен

Изготавливаемые башни бывают разных размеров, маленькие – длина 9 метров, объем – 15 квадратных метров. Большие башни, из возможных отличается длиной в 25 метров, объемом в 160 квадратных метров. Вес варьируется от 2,7 тонн до 10,8 тонн, в зависимости от высоты и объема.

Большие конструкции необходимо перевозить спецтехникой и заранее оговорить маршрут с ДАИ. Если участок для установки недалеко, вместе с тралом едет автокран. В других случаях подъемную технику заказывают на месте.

Изготовление водонапорных башен

Изготавливаются водонапорные башни из металла. Для изделия, которое в постоянном контакте с водой – используется нержавеющая пищевая сталь, металл с антикоррозийной обработкой. Процесс создания водонапорного устройства регламентируется Гостом, положением Дсту, санитарно-эпидемиологическими правилами.

Установка конструкции происходит в 5 этапов:

1. Стыковка. Резервуар собирается из двух половин: столб приваривается к чаше в горизонтальном положении.

2. Сборка. Недостающие элементы прикрепляются к основе.

3. Установка. Готовое изделие поднимается и монтируется на бетонный фундамент.

4. Подключение. Мастера проводят все необходимые коммуникации к закрепленному столбу.

5. Обсыпка. Финальный этап монтажа, предполагает укрепление и утепление конструкции, посредством земляной обсыпки.

Конструкция способна выдержать холод в 40 градусов, при этом жидкость в ёмкости не замерзает (при условии что водообмен проводится дважды в сутки). В другой ситуации рекомендуется утеплить башню или обшить деревом.

Срок эксплуатации составляет 50 лет. Изготавливается такая конструкция в течении 5-15 дней.