Стало відомо, на скільки в Україні піднімуть тарифи на комуналку в 2022 році

Вже наступного року українці відчують значне підвищення цін майже на всі види комунальних послуг. Такий прогноз дали у Міністерстві економіки України. На скільки ж платіжки стануть важчими?





Найбільших змін, за даними Мінекономіки, зазнають тарифи на газ. До грудня наступного року його ціна гарантовано збільшиться принаймні на 20%. Здорожчання провідного енергоресурсу потягне за собою збільшення вартості послуги теплопостачання та гарячої води. Зокрема за тепло в оселі та можливість прийняти гарячу ванну доведеться заплатити на 16% більше.

Невтішними є прогнози міністерства й стосовно цін на електропостачання. Платіжки за світло в 2022 році збільшаться приблизно на 17,5%.

Здорожчання основних джерел енергії неодмінно потягне за собою підвищення цін на товари та послуги, для яких використовуються дані енергоресурси. Тобто підуть угору ціни на продукти харчування, а також деякі промислові товари. Зросте приблизно на 13,5% навіть вартість квитків на потяги, що курсують територією України.

У Міністерстві економіки також розповіли, яких цін на комуналку нам чекати у 2023 та 2024 роках. Отож ріст вартості природного газу у 2023 році прогнозують на рівні 7,5%. Відповідно тепло та гаряча вода теж підуть угору принаймні на 10%. Такі самі цінові зміни спостерігатимемо і в платіжках за електрику.

Тенденція до підвищення цін на базові комунальні послуги зберігатиметься й у 2024-му. «Блакитне паливо» додасть у ціні ще 10%, завдяки чому суми в платіжках за опалення й гарячу воду виростуть орієнтовно на 7,5%. Тим часом електрика стане дорожчою ще на 5% у порівнянні із 2023 роком.

З такими прогнозами мріяти про здешевшання комуналки не доводиться. Залишається лише сподіватися, що держава зробить усе можливе задля підвищення доходів українців. Адже для багатьох громадян оплата базових комунальних послуг вже давно стала непосильною ношею.